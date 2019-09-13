Türk Diyanet Vakfından aşure ikramı Türk Diyanet Vakfı(TDV)Muharrem ayı dolasıyla Kocatepe Cami’inde aşure dağıttı.

Türk Diyanet Vakfı(TDV)Muharrem ayı dolasıyla Kocatepe Cami’inde aşure dağıttı.

TDV tarafından, Kocatepe Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte cuma namazının ardından, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat,“Bugünün önemi muharrem ayının aşure dağıtılır. Aşure birliğin beraberliğin paylaşmanın hayata yeniden başlamanın bir sembolüdür. Toplumumuz bir berekete dönüşmüştür. Vakfımızda yıllardır bu geleneği sürdürüyor” diye konuştu.

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