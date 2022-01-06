Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması
Kazakistan'dan yaşanan protestolar sonrası, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan açıklama geldi. Teşkilat, Kazakistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.
Teşkilat'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri olarak,
Kazakistan'daki son olaylar ışığında;
Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye Ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz.
Kardeş Kazak halkının sağduyusuna ve normale dönüş konusundaki arzusuna güveniyoruz.
Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz.
Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.
Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Türk Devletleri Teşkilatı
Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.
Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.
Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.