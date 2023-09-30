Türk devi satışı açıkladı! 1 milyar 250 milyonluk…

Açıklamada Hektaş Ticaret T.A.Ş. mülkiyetindeki Kocaeli, Gebze’de bulunan Kargir Fabrika Binası, 3 katlı İdari Bina, 2 katlı Mühendishane ve Müştemilatı niteliğindeki taşınmazın 1.250.000.000 TL bedel ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’a devredilmesine karar verildiği belirtildi. Satıştan 1.148.576.393 TL kâr edileceği açıklandı.

Ayrıca Hektaş Orhangazi F.A.R.M tesislerinde bitki koruma üretim faaliyetlerini sürdürebileceği tesis taşınma işlemi tamamlana kadar geçecek olan sürede, OYAK’a devredilecek olan taşınmazlar için kira sözleşmesi yapılacağı ve kurulum süresi boyunca üretim faaliyetlerine mevcut tesislerde devam edileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 29.09.2023 tarihli karara istinaden;

Şirketimizin Bursa ili Orhangazi ilçesinde 607.331,16 m2 alanda yapımı tamamlanan tarımsal inovasyon, deneyim ve eğitim merkezi F.A.R.M. tesisinde; tarımsal açık alan üretimine ek olarak, idari ofisler, serada üretim, teknoloji merkezi, kongre merkezi, dikey tarım ve diğer modern altyapı imkanlarının varolması sebebiyle Şirket’imizin bitki koruma üretim faaliyetleri ve idari merkezinin de aynı alana taşınmasıyla önemli sinerjiler yakalanacağının değerlendirilmesine istinaden;

Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’ye yaptırılan değerleme sonucunda 1.230.000.000 TL olarak değer tespiti yapılan Hektaş Ticaret T.A.Ş. mülkiyetindeki Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık mahallesi/köyünde kain ve tapuda 4 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı Kargir Fabrika Binası, 3 katlı İdari Bina, 2 katlı Mühendishane ve Müştemilatı niteliğindeki taşınmazın 1.250.000.000 TL bedel ile Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)’a devredilmesi hususunda sözleşme imzalanmasına,

Ayrıca, Hektaş Orhangazi F.A.R.M tesislerinde bitki koruma üretim faaliyetlerini sürdürebileceği tesis taşınma işlemi tamamlana kadar geçecek olan sürede, OYAK’a devredilecek olan taşınmazlar için kira sözleşmesi yapılmasına ve kurulum süresi boyunca üretim faaliyetlerine mevcut tesislerde devam edilmesine karar verilmiştir.

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Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu işlemin II-23.3 no’lu Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde belirtilen önemlilik kriterlerini sağlamadığına (mal varlığının kayıtlı değeri/aktif toplamı=0,62; işlem tutarı/ortaklık değeri=%1,75; mal varlığından elde edilen gelir/hasılat=%44,60), dolayısıyla işlemin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilemeyeceğine hükmedilmiştir.”