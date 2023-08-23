TÜRK DEGS'den Çanakkale'deki yangına ilişkin PKK hatırlatması!
Türkiye, Çanakkale'de yaşanan orman yangınıyla bir kez daha kahroldu.
Yangın 24 saati aşan sürede aralıksız müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'de yangın sebebiyle dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 100'e yakın vatandaşımızdan 37'sinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, alevler yerleşim yerlerine de ulaştı.
Öte yandan tedbir amaçlı 9 köy boşaltıldı.
TÜRK DEGS PKK'nın tehditlerini hatırlattı!
Binlerce hektarlık alanın kül olduğu yangına ilişkin, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nden (TÜRK DEGS) dikkat çeken bir mesaj geldi.
TÜRK DEGS'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yangında PKK terör örgütünün parmağının olabileceği hatırlatıldı:
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Çanakkale'de ciğerlerimizi yakan yangın, 2 yıl önce PKK'nın (işbirlikçisi FETÖ) "Kaz dağlarını yakarız" tehditlerini de hatırlattı… Hatırlamak lazım..