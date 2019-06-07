0553 313 94 23

Türk dağcılar Gasherbrum 1 Tırmanışı için Pakistan'a gitti

50 gün sürecek tırmanışa Tunç Fındık, Adem Gül ve Güçlü Özen’den oluşan yüksek irtifa takımı katılacak

07 Haziran 2019 Cuma 16:29
Türk dağcılar Gasherbrum 1 Tırmanışı için Pakistan'a gitti

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Yüksek İrtifa Takımı, Gasherbrum 1 Tırmanışı İçin Pakistan’a hareket etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 bin 68 metre yükseliğindeki Gasherbrum 1 Dağı'na, Tunç Fındık, Adem Gül ve Güçlü Özen’den oluşan yüksek irtifa takımı katılacak.

Üç Türk sporcu, oksijen desteği almadan yapacakları ve 50 gün sürecek tırmanış için bugün İstanbul’dan uçakla Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, yaptığı açıklamada, tırmanışın federasyon olarak kendi imkan ve kabiliyetlerini kullanılarak planlanan ilk 8 bin metre üstündeki tırmanış olduğunu belirterek, "Bu tırmanışla 2020 yılında yapılması planlanan TDF Everest 2020 Ekspedisyonu için önemli bir hazırlık süreci olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yüksek İrtifa Takımı, Gasherbrum 1 Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:29
  1. Gasherbrum 1
  2. pakistan
  3. Türkiye Dağcılık Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Putin'e beyaz bayrak: Hala şans var
    1. Trump'tan Putin'e beyaz bayrak: Hala..
    2. Hakkari’deki dağlara 7 günlük tırmanış
    3. Küresel Sağlık Günü Kuşadası’nda..
    4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    5. Eroğlu, Bolvadin’de bayramlaşma..
    6. Paraşütün nemini alan gence, turistten..
    7. Muğla’da orman yangını
    8. Fransa Milli Takımı Türkiye'ye ayak..
    9. Paris’te bisiklet ve elektrikli..
    10. Türkeli’de ekmeğe zam
    11. GÜNCELLEME - Adana'daki gazeteciye..
    12. 9 Çocuk babasından 6 gündür haber..
    13. Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı
    14. Fransa Açık’ta Nadal, Federer’i..
    15. Eşyaları küle çeviren yangında..
    16. Nadal, Federer'i 3 sette geçti
    17. Ankara’da hayatını kaybeden asker..
    18. Kavgada vurulan polis törenle son..
    19. Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi
    20. Galatasaray diretince UEFA değiştirmek..
    21. A Milli Erkek Voleybol Takımı,..
    22. Türk dağcılar Gasherbrum 1 Tırmanışı..
    23. Balıkesir’de kaza: 4 yaralı
    24. Fransa Milli Futbol Takımı, Konya'da
    25. Operasyon başlayınca Rus askerleri..
    26. Antalya Gezgin Motorcular’dan zirvede..
    27. Güney Çin Denizi’nde tehlikeli..
    28. "Turkcell Yıldızlı Geceler" başlıyor
    29. Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin..
    30. Günpınar Şelalesi bayramda dolup taştı
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz