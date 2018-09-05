Türk çeliğine Avrupa'dan yoğun ilgi

Çelik ihracatı Temmuz verilerine göre, Türk çeliğinin Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracattaki hızlı artışı kalite ve fiyat olarak Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tercih edilmeye devam edildiğine işaret etti.

Türkiye çelik ticareti rakamları açıklandı. Buna göre; Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2018 yılının Temmuz ayında yüzde 2,3 oranında azalışla 3.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 2,8 artışla 22.2 milyon ton üretim seviyesine ulaşıldı. 2018 yılı Temmuz ayı verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 28,3 azalışla, 2,7 milyon ton olarak gerçekleşirken, yılın ilk yedi ayı itibariyle yüzde 4,1 artarak 20.7 milyon tona yükseldi.

DIŞ TİCARET

-İHRACAT

Çelik ürünleri ihracatı Temmuz ayı verilerine göre, miktarda yüzde 47,3 artışla 1 milyon 811 bin ton, değerde yüzde 54,9 oranında artışla 1 milyar 483 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise 2017 yılının aynı dönemine oranla ihracat miktar itibariyle yüzde 3,4 artışla 11 milyon 523 bin ton, değer itibariyle ihracat yüzde 25,2 oranında artışla 9 milyar 600 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

-İTHALAT

Temmuz ayı ithalatı, 2017 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 29,9 gerileyerek 1 milyon 136 bin ton, değer olarak yüzde 7,9 oranında azalışla 1 milyar 64 milyon dolar seviyesinde kaldı. 2018 yılının ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ithalat miktar yönünden yüzde 6,8 artışla 9 milyon 813 bin ton, değer yönünden yüzde 24,6 artışla 8 milyar 373 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET DENGESİ

2017 yılının ilk yedi ayında yüzde 114 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde de seviyesini korudu.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2018 yılı Temmuz ayında, dünya ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 5,8 artarak 154.6 milyon ton, yılın ilk yedi ayında ise yüzde 5 artışla, 1,03 milyar ton seviyesinde gerçekleşti.

Çin, yılın ilk yedi ayı itibariyle üretimini yüzde 6,3 oranında arttırarak 532,8 milyon ton çelik üretirken, diğer önemli çelik üreticilerinden Hindistan’ın üretimi Ocak-Temmuz döneminde yüzde 5,5 artışla 61.8 milyon ton, Japonya’nın üretimi ise yüzde 0,8 artışla 61,4 milyon ton oldu. Böylece, Japonya, Hindistan’ın ardından üçünü sıraya geriledi. Geçen yılın son aylarından itibaren üretimini en fazla arttıran ülkeler arasında bulunan İran, yılın ilk yedi ayında üretimini yüzde 23,6 oranında arttırarak 14.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

TÜRKİYE DÜNYADA 8. SIRADA

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8'inci sırada yer alan Türkiye, yılın ilk yedi ayında yüzde 2,8 oranında artışla 22,2 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, Türkiye'nin takipçisi Brezilya ise üretimini yüzde 3,4 oranında arttırdı ve iki ülke arasındaki fark 2 milyon tona geriledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden yapılan değerlendirmede; Temmuz ayında ihracatın yüzde 47,3 artışla 1 milyon 811 bin ton olarak gerçekleşmesi sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmekle birlikte, AB ülkelerine yönelik ihracattaki hızlı artış AB Komisyonu’nun Temmuz ayı içerisinde uygulamaya aktardığı kota uygulamaları öncesinde arızi bir durumun söz konusu olabileceği uyumunu verdi. Buna rağmen, Temmuz ayında AB ülkelerine yapılan ihracatın yüksek oranda artması, Türk çeliğinin kalite ve fiyat olarak Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tercih edildiğine işaret etti.

SEKTÖRDE DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALACAK

Diğer taraftan dernek, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş sebebi ile önümüzdeki aylarda ihracatta artış ve ithalatta azalış yaşanması ve bu durumun, çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranında artışa imkân sağlayarak, sektörün dış ticaret açığının azaltılmasına olan katkısını yükseltmesi beklendiği belirtildi.