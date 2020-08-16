Türk çayı ihracatı 7 ayda yüzde 43 arttı

Türkiye’den yılın ocak-temmuz döneminde 102 ülkeye 2 bin 325 ton çay ihraç edilerek 9 milyon 131 bin 405 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre ihracattan 9 milyon 131 bin 405 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 1909 tonluk çay ihracatı karşılığında 6 milyon 397 bin 822 dolar gelir elde edilmişti. Buna göre Türkiye’den yılın 7 ayında yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 22, değer bakımından yüzde 43 arttı. Belçika, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, ‘Türk çayının marka algısının ön plana çıkmasında ÇAYKUR tarafından yurt dışında yapılan tanıtım faaliyetlerinin büyük katkısı bulunuyor. Bunun yanında diğer ülke menşeli çaylara oranla Türk çayının doğallığının ön planda olması da tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır” dedi.