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Ekonomi

Türk çayı 10,7 milyon dolar kazandırdı

2019'un ilk 9 ayında gerçekleştirilen çay ihracatından 10 milyon 771 bin 525 dolar kazanç elde edildi.

2019-10-31 11:49:00 -
Türk çayı 10,7 milyon dolar kazandırdı

Türkiye’den yılın 9 ayında 3 bin 88 ton çay ihracatı karşılığında 10 milyon 771 bin 525 dolar kazanç sağlandı. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 52, değer bazında da yüzde 30 arttı. 103 ülkeye yapılan çay satışından en büyük payı 4 milyon 499 bin 382 dolarla aldı. Bu ülkeyi 1 milyon 457 bin 974 dolarla Almanya, 1 milyon 70 bin 201 dolarla KKTC izledi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türk çayının tanıtımına önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Özel sektör markalarımız dünyaca ünlü fuarlara katılmalılar” çağrısı yaptı.

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