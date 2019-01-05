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Türk Büyükelçiliği önünde sıraya girdiler!

Kosta Rikalı gençler, Türkiye’de üniversite okumak için Türk Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:21
Türk Büyükelçiliği önünde sıraya girdiler!

Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika’da üniversite çağına gelen öğrenciler Türkiye’de eğitim almak için başkent San Jose’de bulunan Türk Büyükelçiliği önünde kuyruk oluşturdu.  

Türk Büyükelçiliğinden yapılan 2019-2020 Türkiye Bursları açıklaması Kosta Rikalı öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye'de eğitim alma hayali kuran pek çok öğrenci burslar hakkında bilgi almak ve başvuru yapabilmek için Türk Büyükelçiliğine akın etti. 

Burs programı, Türk üniversitelerinde lisans ve lisansüstü derecelerde uluslararası yüksek öğrenim fırsatları sağlamak için Türkiye hükümeti tarafından finanse ediliyor. Üniversiteler arasında; Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üst düzey okulların yer alması dikkat çekiyor.  

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:21
  1. Boğaziçi Üniversitesi
  2. Ankara Üniversitesi
  3. Kosta Rika

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