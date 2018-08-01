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Türk büyükelçi ABD'den mesaj verdi: Hesap vereceksiniz

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi ve çocuğuna kurulan hain pusuya tepki göstererek, “Hainsiniz, alçaksınız mutlaka hesap vereceksiniz” dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:16
Türk büyükelçi ABD'den mesaj verdi: Hesap vereceksiniz

Türkiye’nin Washington BüyükelçisiSerdar Kılıç, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi ve 11 aylık oğlunu şehit edenlere, ''Hainsiniz, alçaksınız'' diyerek tepki gösterdi.

Kılıç yaptığı açıklamada, ''Allah, sadece bu ana ve yavrusuna kıyan aşağılık mahlukları değil, bu esfel-i safilin hükmündeki katil sürüsüne terörist diyemeyecek kadar alçalanları da Kahhar sıfatıyla kahretsin. Hainsiniz, alçaksınız ve mutlaka hesap vereceksiniz'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:16
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