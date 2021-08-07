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Ekonomi Türk boğazları milli sistemle yönetilecek
Ekonomi

Türk boğazları milli sistemle yönetilecek

Türk boğazları, HAVELSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen milli sistemle yönetilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 10:53:00 -
Türk boğazları milli sistemle yönetilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Türk boğazlarının gemi trafiği için şirketin ana yükleniciliğinde milli bir sistem geliştiriliyor. Yıl sonunda devreye alınması planlanan projede, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nin yazılım, sensörler ve bilişim altyapısı, milli yetkinlikler ve üretim kabiliyetleri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Projede, Gemi Trafik Hizmeti (GTH) Yazılımı HAVELSAN mühendisleri tarafından milli ve yerli olarak geliştirildi. HAVELSAN, ayrıca ASELSAN tarafından üretilen radar, elektro-optik kamera ve radar yön bulucu sistemlerini entegre ederek yerli üretim oranını azami seviyeye çıkaracak. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’yle, gemilerle etkileşim en üst seviyede tutulacak, boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, düzenlemek, organize etmek ve yönetmek mümkün olacak. Sistem, dünyadaki diğer örneklerine göre de alanındaki en büyüklerden biri olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 50 ayrı ülkede 500’e yakın gemi trafik hizmeti sistemi incelendiğinde, hizmet alanlarının uzunluğu ve algılayıcı (radar, CCTV ve benzeri) sayıları bakımından Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, 2 Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve 26 Trafik Gözetleme İstasyonu (fener, şamandıra ve benzeri dahil) ile en büyük sistemlerden biri durumunda bulunuyor. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nin sağladığı verimlilik ve başarı ile Türk boğazlarındaki seyir emniyeti artacak. Tekrar düzenlenebilir algoritmaları, milli radar, elektro-optik kamera ve radyo yön bulucu sistemleri, milli sistemlerle tam uyumluluk ve birlikte çalışabilme imkanıyla Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün denizlerdeki en kaliteli hizmeti milli bir sistemle vermesini sağlayacak. HAVELSAN; HAVELSAN VTS (GTH Yazılımı), veri iletişim altyapıları, siber güvenlik, otonom gemiler ve otonom liman yönetimi, sistem entegrasyonu, süreç ve mevzuat optimizasyonu konularındaki ürünleri ve çalışmalarıyla, dijital denizciliğe katkı sağlamak için gün sayıyor.

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