“Türk birliğinden rahatsız olan çevreler yeni oyun peşinde!”

Yeni Akit Ankara

“Şuurunu yitiren ipi dışarıda bazı isimlerin, egosuna yenik düşüp özellikle siyasetteki yenilgilerinin acısıyla, Türkçü kardeşlerimizi kurban vermeyi hedeflediklerini biliyoruz” diyen Akdemir şöyle devam etti: “Birilerinin zoruna da gitse ben Türk yurtları Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve Türkiye’nin tüm değerleri uğruna ölümü bile göz ardı etmişim. Oyun içinde oyun var. Birileri iki yönlü anlaşmalarıyla kirli işler yapıp çamurunu iki ülke kardeşliğine zarar verdirme yolunda top koşturuyor. Arkasında yürüdüklerinize dikkat etmezseniz, dışarıya bağlı bazı tanınmış isimler kendi çıkar ve menfaatleri için sizi yok ettirir”

Türkiye ve Türk birliğini hedef alan 7 aşamalı tuzak!

Derya Akdemir, aldığı bilgilere göre Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve Türk birliğine karşı kurulan tuzakları şöyle sıraladı:

1-İç karışıklık çıkarmak (demografik yapıyı milli değerleri kullanarak)

2-Türkiye Azerbaycan sıcak ilişkilerini bozmak.

3-Türk dünyasına zarar vererek Türk Birliği (Turan)oluşumunu durdurmak.

4-Kazakistan’daki gözdağının hedefini büyütmek.

5-Türk milliyetçilerini toplayıp milli değerler üzerinden kullanıp topluca yok etmek...

6-Türk toplumunu halk savunmasında zayıflatmak ve yıpratıp birlik oluşumlarını ortadan kaldırmak.

7-Rusya’ya karşı halkı kışkırtarak Rusya’nın Türkiye’ye saldırı ve tehdit yollarını haklı çıkarmaktır.

Oyuna gelip sokağa çıkmayın!

Batı Azerbaycan Topluluğu Ankara Temsilcisi, Araştırmacı Yazar Dr. Derya Akdemir uyarılarını şöyle sürdürdü: “Sakin ve soğukkanlı olmalı. Devletimizin yanında, kanunlar doğrultusunda ruh birliği yapmalıyız. Oyuna gelip, sizi galeyana getirip, sokağa çıkarmak isteyenlerin oyunlarına kanmayın sakın. Bu ülkede halk bir değerdir. İradedir. Bu iradeyi yabancı güçler kendi devletimize karşı satılmış kimlikler üzerinden yönlendirmeye çalışacaktır. Devlet ülkenin temel yapısıdır. Birgün hükümetler değişir. Devlet ve hükümetler aynı değildir. Devlet sabit güç, hükümet seçimle değişen devletin maaşlı işçileridir. Ülkede değişiklikler olsun diye seçim vardır. Seçim senin iradendir! Nasıl istersen öyle yönetilirsin. Seçim sokakta değil, sandıktadır. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Karar verici merci devletimdir. Devletimize boynumuz kıldan incedir”