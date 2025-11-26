  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler! Yapay zeka öğretmenlik mesleğini bitirecek mi?

Sudan'da teröristler ABD'ye yaranmak için ateşkes ilan etti

Bakan Memişoğlu: Üreten sağlık vizyonu daha da güçlenecek 4 şehir hastanesine teknoloji ofisi

Zelenskiy-Trump barış için bir araya geliyor: Cenevre’de temel şartlar netleşti

DEM’den ilk açıklama geldi: İmralı'da neler konuşuldu?

HÜDA PAR’dan ‘Kadına Şiddetle Mücadele’ açıklaması: Seküler yaşam arttıkça kadına şiddet de artıyor! Çare İslami hayat tarzında

Adliye'de patlama! Yaralılar var... İlk görüntüler geldi

Batı Yaka’da yeni zulüm! İşgal için yasa hazırlığı

Ateşkes ihlali sürüyor! Gazze'de 3 kişi daha şehit oldu
Dünya Türk bilim insanı Dölek serbest bırakıldı! Radyoaktif risk uyarısı yapmıştı
Dünya

Türk bilim insanı Dölek serbest bırakıldı! Radyoaktif risk uyarısı yapmıştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türk bilim insanı Dölek serbest bırakıldı! Radyoaktif risk uyarısı yapmıştı

ABD’de gözaltında tutulan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek, 50 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Dölek, tutuksuz yargılanacağı süreçte Chicago’da ikamet edecek.

ABD'de gözaltındaki Türk bilim insanı Furkan Dölek'in 50 bin dolar kefalet karşılığı serbest kaldığı bildirildi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Başkanı Avukat Seyit Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Furkan Dölek’in 50 bin dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Şahin, Dölek'in, Teksas’ın Meksika sınırındaki El Paso kentindeki hapishaneden tahliye edildikten sonra, avukatı ile birlikte Chicago kentine geldiğini aktardı.

TASC adına davayı gönüllü olarak takip eden Avukat Michael Gökhan Kıran ve Avukat Seyit Şahin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türk Amerikan toplumunun haklarını savunmak bizim için bir sorumluluktur. Dr. Furkan Dölek’in özgürlüğüne kavuşması bu sorumluluğun doğal sonucudur." ifadelerine yer verildi.

TASC öncülüğünde, Türk Amerikan toplumunun destekleriyle kefalet bedeli kısa sürede toplanan Dölek, tutuksuz yargılamasının devam edeceği süreç boyunca Chicago'da ikamet edecek.

Türk bilim insanı Dölek'ten haber alınamamıştı

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024'te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğunu tespit etmiş, bunu ABD'li yetkililerle paylaşmış ve sosyal medya üzerinden de duyurmuştu.

Bu paylaşım üzerine Dölek, Nisan 2024'te işten çıkarılmış ve vizesi iptal edilmişti.

Akademik araştırmalar için verilen vizenin iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru protesto yürüyüşü başlatmıştı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi önemli kurumlarda çalışan Dölek'in süreçle ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla protesto eden Dölek'ten 27 Ağustos'tan sonra haber alınamamıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu 4 Eylül'de Dölek'in, New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23