MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle

MİT, bugüne kadar onlarca MOSSAD ajanını kıskıvrak yakalayarak büyük başarılara imza atarken kafayı kuma gömen CHP’liler, son olarak BAE hesabına çalışan 4 kişinin yakalanmasıyla kafa çıkardı.

YAKALANANLAR BAE AJANI OLUNCA CHP’Lİ EMİR KAFA ÇIKARDI!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı tezviratla dolu paylaşımında; “Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul arazilerini Arap medyasında pazarlarken; Körfez turlarında SADAT kadrolarıyla para ararken devlet ciddiyetini yerle bir ederse, bugün BAE istihbaratının savunma sanayimize, Dışişleri hatlarına ve kritik görevlilere sızması elbette şaşırtıcı olmaz. Memleket toprağını da devlet sırlarını da aynı kolaylıkla elden çıkaran bu iktidar, Türkiye’yi hem ekonomik hem güvenlik açısından savunmasız bırakmıştır. Bunun adı yönetmek değil, ülkeyi açık hedef hâline getirmektir” diye yazdı.