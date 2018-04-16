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Türk beklenendir... Mehmetçik gönülleri fethetti

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek iç güvenlik, gerekse sınır ötesi operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için büyük bir titizlikle mücadele ediyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:24
Türk beklenendir... Mehmetçik gönülleri fethetti

Afrin'deki terör operasyonda çok değişik anlar yaşanırken, Mehmetçik kalbinin ne kadar temiz ve ne kadar iyi niyetli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

"BİR ÇOCUK SESİNDEN DOLAYI..."

Afrin teröristlerden temizlendikten sonra açıklamalarda bulunan Orgeneral Hulusi Akar da,"Operasyonları belki 15 gün önce bitirebilirdik, belki bir ay önce bitirebilirdik, Afrin, il ve ilçeler dahil. Bir çocuk sesinden dolayı Sur operasyonu 15 gün ertelendi" sözleriyle sivillere verilen önemi anlatmıştı.

Başkalarının çocukları mutlu olsun diye kendi evlatlarını arkasında bırakan askerler de, karşılaştığı çocuklarla oyunlar oynayıp, küçük hediyelerle çocukları mutlu ediyor.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:24
  1. Afrin
  2. Mehmetçik
  3. Hulusi Akar

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