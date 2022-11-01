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Gündem Türk bayrağını yere atan CHP'li Zeydan Karalar için harekete geçildi!
Gündem

Türk bayrağını yere atan CHP'li Zeydan Karalar için harekete geçildi!

29 Ekim kutlamaları sırasında elindeki Türk bayrağını yere atan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:53:00 -

Türk Hukuk Enstitüsü Adana İl Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk bayrağını yere fırlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamalarında sahneye çıktığı sırada elindeki Türk bayrağını yere attı.

 

Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu

Karalar'ın kişisel sosyal medya hesabından da saniye saniye paylaşılan skandal görüntülere tepki yağarken, Türk Hukuk Enstitüsü Adana İl Temsilciliği, Karalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları ortak basın açıklaması ile eline aldığı Türk bayraklarından birini yere atan CHP’li başkana tepki göstererek Karalar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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