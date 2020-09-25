Türk bayrağını indirmeye çalışınca ortalık karıştı... İlçe ayağa kalktı

Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Meydan Mahallesi'nde akşama saatlerinde meydana geldi. U.K. isimli şahıs şehitler için hakim bir tepeye kurulan dev Türk bayrağını indirmeye çalıştı.

Durumu fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri kaçmaya çalışan şüpheliyi kayalık alanda kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri, şüpheliyi bulunduğu yerden indirmek için itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak şüpheliyi polis kontrolünde bulunduğu yerden indirdi. Bu sırada olayı duyarak toplanan kalabalık, şüpheliyi linç etmek istedi.

Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Zırhlı araca bindirilen şahıs daha sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "24.09.2020 tarihinde saat 18.15 sıralarında ilimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi Şehitlik Tepesinde bulunan bayrağımızı indirmeye teşebbüs eden U.K. isimli şahıs, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmış ve olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.