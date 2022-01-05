Türk bayrağını indirmek isteyen kadına gözaltı
Ankara Caddesindeki börek ve pide salonunun vitrin camında asılı Türk bayrağını gören cerrahi maskeli ve bereli kadın, bayrağı indirmeye çalıştı.
Karabükte bir iş yerinin camında asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı.
Ankara Caddesindeki börek ve pide salonunun vitrin camında asılı Türk bayrağını gören cerrahi maskeli ve bereli kadın, bayrağı indirmeye çalıştı.
Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarını fark edince elindeki kağıdı göstererek bölgeden uzaklaştı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.Uyu gözaltına aldı.
İş yeri sorumlusu Uğur Güneş, yaptığı açıklamada, bir kadının cama yaklaşarak bayrağa saldırdığını söyledi.