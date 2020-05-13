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Aktüel

Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde 75.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:10:49 -
Türk Bayrağını indiren zanlı yakalandı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde 75. Yıl Ortaokulu Bahçesindeki Türk Bayrağını keserek indiren şahıs gözaltına alındı.


Olay, Çarşamba günü Saray İlçesi 75. Yıl Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Bahçede ki Türk Bayrağının kesilerek indirildiğini fark eden vatandaşlar durumu Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucu B. A. İsimli şahsın bayrağı indirip kestiğini belirlediler.


Olay sonrası yakalanan zanlı Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir’in talimatıyla gözaltına alındı. Türk Bayrağını kesen zanlının işlemleri sürüyor.

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