Türk bayrağını diken Azerbaycan askerinden Türkiye'ye mesaj var!

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar Erivan yönetiminin yenilgiyi kabul etmesi ve devamında yapılan anlaşmayla son bulurken, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek bu durumda etkili oldu. Azerbaycan halkından Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajları yağarken Karabağ'da toplanan bir grup Azerbaycanlı asker, Türk bayrağını dalgalandırdı.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırırken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan 250'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardı. Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla birlikte köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yenilgiyi kabul etti.

Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı

Azerbaycan'ın bu zaferinde Türkiye'nin de önemi desteği oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'lar Azerbaycan'ın sahadaki üstünlüğüne destek sağlarken, Azerbaycanlı yetkililer ve vatandaşlar her fırsatta Türkiye'ye teşekkür etti.

Karabağ'da Türk bayrağı diktiler

Son olarak Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından Karabağ'da bir grup Azerbaycanlı bir araya gelerek Türkiye'ye teşekkür etti. Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin yardımlarına teşekkür eden Azerbaycanlılar bölgeye Türk bayrağı dikti.