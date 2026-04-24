Türk bayrağına çirkin saldırı! Paşinyan açıklama yaptı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılması tepki topladı.

Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun tarafından organize edilen yürüyüşte yaşanan olay, Ermenistan yönetimi tarafından da eleştirildi.

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan da Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.