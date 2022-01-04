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Aktüel Türk bayrağına çirkin saldırı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti
Aktüel

Türk bayrağına çirkin saldırı! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Karabük'te Türk bayrağına saldıran bir kadının o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:14:00 - 2022-01-04 23:23:13

Karabük’te bir iş yerine asılı Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadının bayrağı indirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara Caddesi'nde, maskeli ve bereli bir kadın börek ve pide salonunun vitrin camında asılı bulunan Türk bayrağını indirmeye çalıştı.

Bayrağı indirmeye çalıştı

Bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarını fark edince elindeki kağıdı göstererek bölgeden uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gözaltına alındı

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.U'yu gözaltına aldı.

"Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı"

İş yeri sorumlusu Uğur Güneş, yaptığı açıklamada, bir kadının cama yaklaşarak bayrağa saldırdığını söyledi.

Bayrağı indiremeyince elindeki kağıdı kendilerine gösterdiğini ancak ne olduğunu göremediğini belirten Güneş, "O esnada müşteriye baktığım için hemen müdahale edemedim. Sonradan kayboldu ortadan. Aşırı bir hırs, öfke ve tepkiyle saldırdı. Maskeden dolayı yüzünü göremedim." diye konuştu.
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