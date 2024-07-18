Türk bayrağı dalgalanıyor! Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada 72 teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle mücadeledeki son gelişmeleri detaylandırdı. Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonların başarılarından bahsederek, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu yılın başından itibaren ise bin 427 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Özellikle Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda teröristlere ait depo, sığınak ve mağaralarda büyük miktarda patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, operasyonlar sırasında şehit düşen İstihkâm Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan TALAY'ı rahmetle anarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

Tuğamiral Aktürk ayrıca, Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile yapılan iş birliğinin önemine değinerek, terörle mücadelede ortak çalışmaların devam ettiğini ve bu iş birliğinin bölgesel istikrar ve güvenlik için önemli olduğunu belirtti. Hudut güvenliğine ilişkin olarak da son bir haftada yakalanan ve geçişleri engellenen yasa dışı geçiş girişimlerine dair veriler paylaştı.



Aktürk ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumu bu konuda adım atmaya çağırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orman yangınlarına müdahalede de aktif rol aldığını ve çeşitli bölgelerde çıkan yangınlara helikopter desteği sağladığını ifade etti. Son olarak, askeri personel ve öğrenci alımlarının planlı bir şekilde devam ettiğini ve bu süreçler hakkında bilgi verdi.

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Tuğamiral Zeki Aktürk'ün açıklamaları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve bölgesel güvenlik için yürüttüğü iş birliklerinin önemini vurgulayan detaylı bir değerlendirme niteliğindeydi.