Türk askerlerinin görüntülerini paylaştılar! Yeni hedefi işaretlediler

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne meşru bir şekilde destek veren Türkiye’nin bölgedeki askeri faaliyetleri BAE destekli Fransız uydu görüntüleri şirketi tarafından yayımlandı. Geçtiğimiz aylarda askerlerimizin Suriye’de hareketlerini paylaşan İsrail’in ardından yeni hedefin Libya olması hazımsız Batı’nın alçak yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi

Vatiyye Üssü’nün darbeci Halife Hafter güçlerinden temizleyen Türkiye destekli UMH’nin ve Türk askerlerinin hareketlerini Geo4i şirketi görüntüledi. Mayıs ayından itibaren faaliyetleri adım adım izleyip paylaştılar.

Misrata ve Mitiga'daki başladılar

Türkiye’nin bölgedeki düşmanlarını açıkça yer bildiriminin yapıldığı görüntülerin ardından Fransız şirketinin yeni hedefinin Mitiga ve Misrata’daki Türk güçleri olduğu öğrenildi.

Geo4i şirketinin kurucu ortağı olarak BAE asıllı Muhammed El Kadı ismi ön plana çıkıyor. Görüntülerinin temin edildiği yer ise Almanya olarak açıklandı.

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz ise ifşa görüntüklerinin sıradan kişilerin işi olmadığını söyleyerek, “Bunu yapan kişiler geçmiş ya istihbarat ya da askeri alanda görev yapmışlardır” dedi.