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Türk askerinin merhametini anlatan çizgi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna geçen askerimizin karşısına çıkamayarak sivilleri hedef alan teröristler ile Türk askeri arasındaki merhamet farkını anlatan çizgi, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

10 Ekim 2019 Perşembe 19:18
Türk askerinin merhametini anlatan çizgi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm hızıyla devam ederken, yoğun bombardıman sonrası ağır darbe alan teröristler ise eli silahsız sivillere saldırmaya başladı.

1'i bebek 2 kişi şehit oldu

Geçmişte yaptığı hain saldırılarda bebek, çocuk, kadın, sivil ayrımı yapmayan terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda da kalleş yüzünü gösterdi. Askerimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek silahlarını bırakıp kaçan teröristler, kaçarken hedef gözetmeksizin attığı havan mermileriyle sivilleri öldürüyor. Bugün Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine düşen havan mermilerinde biri bebek olmak üzere 2 kişi şehit olurken, 46 kişi de yaralandı.

Türk askeriyle teröristler arasındaki fark

YPG/PKK'nın hain saldırısı sonrası, Twitter'da #BabykillerPKK (Bebek katili PKK) başlığıyla paylaşımlar yapılmaya başlandı. PKK'nın kalleş saldırısına birçok tepki gelirken, yapılan bir çizim ise paylaşım rekorları kırdı. Çizimde Türk askeri ve teröristlerin merhametleri ele alındı. Yapılan paylaşımda Türk askeri çatışma esnasında bebeği arkasına alarak kendisini kurşunun önüne atarken, bebek katili teröristler ise önüne bebeği alarak kendisini onun arkasına gizlerken resmedildi. Hain saldırı sonrası yapılan bu anlamlı paylaşım, binlerce kişi tarafından retweet edildi. 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 19:18
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. #BabykillerPKK

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