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Aktüel Türk askerinden duygulandıran hareket: Miğferi ile su içirdi
Aktüel

Türk askerinden duygulandıran hareket: Miğferi ile su içirdi

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu"nda görevli bir Mehmetçik'in dağda susuz kalan bir oğlağa miğferinden su içirdiği fotoğrafı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 19:10:00 -
Türk askerinden duygulandıran hareket: Miğferi ile su içirdi

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım görenleri duygulandırdı. Yapılan paylaşımda Siirt'te devam eden "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu"nda görevli bir Mehmetçik'in dağda susuz kalan bir oğlağa miğferinden su içirdiği fotoğrafa yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaybolduğu anlaşılan keçi, su içirildikten sonra bakımı için askeri birliğe götürüldü.

Mehmetçik merhameti

Eli kanlı PKK'lı teröristlerin bölgeden temizlenmesi amacıyla sürdürülen operasyonda Mehmetçiğin doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığı ve merhameti görenleri duygulandırdı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından "Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik."

 

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