Türk askeri kargo uçağı düşmüştü! AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Bu süreçte, doğru ve sağlıklı bilgilendirme adına yalnızca resmi makamlarımızdan yapılan açıklamaların esas alınması, teyidi bulunmayan bilgilerin paylaşılmamasına özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Dualarımız, görev başındaki kahraman askerlerimizle." ifadelerine yer verdi.

Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Faruk Acar, şunları kaydetti:

"Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte, doğru ve sağlıklı bilgilendirme adına yalnızca resmi makamlarımızdan yapılan açıklamaların esas alınması, teyidi bulunmayan bilgilerin paylaşılmamasına özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."