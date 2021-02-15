Türk askeri de sahada! Rus savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı...

Çoğu kez neredeyse yeryüzünün her noktasında karşı karşıya gelen ABD'nin başını çektiği NATO ülkeleri ile Rusya ve Çin, bu kez Arap Denizi'ndeki ortak tatbikatta bir araya geldi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40'ı aşkın ülke, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen deniz tatbikatı AMAN-2021'e katılıyor. Bir diğer adı Umman Denizi olan Arap Denizi'ndeki gövde gösterisi, beş gün sürecek.

Sloganı 'Barış için birlikte' olan tatbikata, Pakistan'ın en büyük bölgesel rakibi Hindistan davet edilmedi. Karaçi'de başlayan tatbikakatın açılışında uluslararası üst düzey askeri temsilciler ve diplomatlar yer aldı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, bazı katılımcı ülkelerin tatbikata savaş uçağı, gemi veya özel kuvvetler askerlerini gönderdiğini bildiriyor.

AMAN 2021'de yer alan Türkiye, ayrıca gönderdiği askeri birliklerle Pakistan ordusuyla karada başka bir tatbikat gerçekleştiriyor.

Arap Denizi'ndeki tatbikatın en çarpıcı yanı ise, Rusya'nın yıllar sonra ilk kez NATO ülkeleriyle birlikte bölgede bir gövde gösterisine katılıyor olması. Rus ordu televizyonu Zvezda, Rus savaş gemisi Amiral Grigorovich, devriye gemisi Dmitry Rogachev ve bir kurtarma römorkörünün tatbikatta yer aldığını duyurdu. 'Rus gemileri tatbikat için Arap Denizi'ne girdi' başlığını kullanan Zvezda, çok uluslu gövde gösterisinde yüksek hızlı küçük hedeflerin de yok edildiğini aktardı.

ABD'den B-1 hamlesi

ABD ve Rusya, son dönemde daha çok havada, karada ve denizde kozlarını paylaşmalarıyla dünya medyasının gündeminde. Pasifik Okyanusu, Karadeniz, Akdeniz, Baltık Denizi'ndeki kapışmaların ardından yeni adresi CNN International özel haberiyle duyurdu, bütün dünya bir anda kutuplara kilitlendi.

ABD, ilk kez Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'e B-1 bombardıman uçaklarını gönderiyor. CNN, yaklaşık 20 gün önce başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden'ın Rusya'ya açık bir şekilde mesaj verdiğini aktardı. Uluslararası kanalın Pentagon muhabiri Barbara Starr, Teksas'taki Dyess Hava Üssü'nden 200 askerle birlikte havalanacak B-1'lerin Norveç'teki Orland Hava Üssü'ne önümüzdeki üç hafta içinde sevk edileceğini bildiriyor.

Kuzey Kutbu'na kuş uçuşu yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki hava üssüne konuşlanacak dört bombardıman uçağının görev bölgesi, kutup dairesi ve Rusya'nın kuzeyindeki uluslararası hava sahası. Şimdiye kadar kutuplardaki askeri görevlerin çoğunlukla İngiltere tarafından icra edildiğini hatırlatan CNN muhabiri Starr, ABD'nin Rusya'nın muhtemel saldırganlıklarına karşı hızlı yanıt vermek için harekete geçtiğini söylüyor.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Barbara Barrett, Donald Trump'ın başkanlığı sürerken geçen yaz mevsiminde Rusya'nın Kuzey Kutbu'na füze sistemleri ve hava varlıkları konuşlandırdığını söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya'nın kutup dairesini askerileştirmesinden ve doğal kaynaklara ulaşıp muhtemel erişim rotalarını kapatmasından ciddi şekilde endişe duyuyor.

Karadeniz'de kapışma

Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti. Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı. Geminin Karadeniz'e açılmasından günler sonra ise neredeyse şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu, devam eden NATO tatbikatı sırasında Rus savaş uçaklarının tehlikeli manevrası gerçekleşti.

ABD'nin Avrupa Donanma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, bir Su-24 Rus jetinin donanma gemilerine yaklaştığı görüldü. ABD ordusu, oldukça alçaktan uçan jetin uluslararası sularda seyreden gemilerin yanından geçtiğini duyurdu. Washington, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ünlü bombardıman uçağı B-52'yi Karadeniz üzerinde uçurmuş ve bu sırada yine tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşmişti. Rus ordusu iki S-27 jetiyle B-52'nin önüne keserken, ABD Avrupa Komutanlığı savaş uçakları arasındaki mesafenin 30 metreye kadar indiğini belirtmişti.