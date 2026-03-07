Siyonistten alçak plan: Mescid-i Aksa'yı vuracaklar

İslam dünyasını kışkırtma taktiği

İran’ın Tasnim haber ajansının İran İstihbarat Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre; terör devleti İsrail, Müslümanların ve Arapların tepkisini İran İslam Cumhuriyeti'ne yöneltmek için akılalmaz bir kumpas kuruyor. Kudüs Günü arifesinde yapılması planlanan bu alçak saldırıda, İHA’lar veya füzeler kullanılarak Mescid-i Aksa’nın hedef alınabileceği uyarısı yapıldı.

Yerleşimciler tahliye ediliyor

Söz konusu yetkili, bu şeytani planın ayak seslerinin duyulmaya başladığını belirterek çarpıcı bir detay paylaştı. İşgalci İsrail'in, Perşembe gününden itibaren Mescid-i Aksa çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcileri kademeli olarak tahliye etmeye başladığı bildirildi. Bu tahliyelerin, yapılacak sinsi saldırı öncesi bir hazırlık aşaması olduğu değerlendiriliyor.

Hedef: Direnişin artan popülaritesini kırmak

ABD ve İsrail saldırıları karşısında geri adım atmayan direniş güçlerinin İslam dünyasında artan sempatisinden rahatsız olan Siyonist rejimin, bu yolla kamuoyunu manipüle etmek istediği vurgulanıyor. Kendi kanlı ellerini gizlemek için kutsal mabedimize el uzatmaktan çekinmeyen İsrail’in bu oyunu, bölgedeki istihbarat ağları tarafından yakından takip ediliyor.