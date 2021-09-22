‘Türk Armin’den sıcak mesajlar

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Armin Laschet, seçim çalışmaları ve Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda açıklama yaptı. Türkiye’nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, “Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım” diye konuştu. Laschet, göçmenlerin, özellikle de Türk göçmen biyografisine sahip olanların büyük potansiyelinin bulunduğunu gözlemlediğini, bunu, Alman toplumunun da görmesini hedeflediğini ifade ederek, bu potansiyelleri kullanmak, ayrımcılığı azaltmak ve çeşitliliği yaşatmak gerektiğini vurguladı.



Başbakan seçilmesi halinde ağırlık vereceği başlıca üç meselenin ne olacağına ilişkin soruya Laschet, “En önemlisi pandemiden sonra ekonomik büyümeye geri dönmemiz. Ülkenin modernleşmesini ilerletmek ve Afganistan’da yaşananlardan sonra bir fiyasko gördük ve dünya istikrarına katkıda bulunmak önemli olacak” cevabını verdi.