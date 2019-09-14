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Türk arıcılık sektörüne Kanada’dan uluslararası ödül

Türkiye’nin propolis üreticisi BEE’O, arıcılık kongresi Apimondia’da Ham Çam Balı ürünüyle, ‘Arı Ürünleri Tasarım Ödülü’ne’ layık görüldü.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:47
Türk arıcılık sektörüne Kanada’dan uluslararası ödül

Türkiye’nin propolis üreticisi BEE’O, arıcılık kongresi Apimondia’da Ham Çam Balı ürünüyle, ‘Arı Ürünleri Tasarım Ödülü’ne’ layık görüldü.


46. Uluslararası Arıcılık Kongresi (Apimondia 2019), 8-12 Eylül tarihleri arasında Kanada’nın Montreal kentinde gerçekleştirildi.Apimondia’da, bu yıl da arıcıları, bilim insanlarını ve üreticileri bir araya getirdi. Bu yıl ki teması “Tarımda Birlikte Çalışmak” olan kongrede, çiftçi arıcı iletişimi ve arıların tozlaşmada ki önemi vurgulandı. Kongrede, sektörel konular, arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili çok değerli bilgiler paylaşıldı.


Apimondia tarafından düzenlenen Dünya Arıcılık Ödülleri’nde toplam 50 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Binlerce ürünün yarıştığı yarışmada, Türkiye’nin propolis üreticisi BEE’O, Ham Çam Balı ürünüyle, Arı Ürünleri Tasarım Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda BEE’O, bu ürün ile Londra’da düzenlenen Londra Bal Ödülleri’nde de altın madalyaya layık görülmüştü.



"Ürünlerimizi tüketiciler ile buluşturuyoruz”


BEEO’nun kurucularından Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, sözleşmeli arıcılık modeliyle, propolis ve diğer arı ürünlerinin üretimini yerli olarak başlatmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Samancı, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs ve Suudi Arabistan olmak üzere 13 ülkeye ürün ihraç ettiklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:47
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