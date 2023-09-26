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Spor ‘Türk antrenör olarak utanıyorum’ Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü
Spor

‘Türk antrenör olarak utanıyorum’ Yılmaz Vural açtı ağzını yumdu gözünü

Yeniakit Publisher
2023-09-26 13:10:00 -

Yılmaz Vural, Vincenzo Montella'nın Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haftanın maçları kadar Türkiye A Milli Futbol Takım'daki Vincenzo Montella dönemi de konulardan biriydi. Yılmaz Vural, Montella tercihiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural, "Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF'ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum" dedi.

Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi halinde çok tartışılacağını belirten Yılmaz Yılmaz Vural, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim" ifadelerini kullandı.

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