Türk Anneler Derneği, burs desteğini artırdı

Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Didem Örnek Demircan, 10 üniversite öğrencisine burs verdiklerini ve burs miktarını da ikiye katladıklarını belirtti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi tarafından birlik ve dayanışma kahvaltısı düzenledi. Yaklaşık 100’e yakın kişiye verilen kahvaltıda yıl boyunca yapılan ve yapılması planlanan etkinlikler anlatıldı. Okumaya muhtaç öğrencilere yardım ve burs verdiklerini söyleyen Türk Anneler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Didem Örnek Demircan, "Kahvaltımızı Aliağa’nın kurtuluşu olduğu için özellikle bu güne denk getirdik. Dolayısıyla Ulu Önderimiz Atatürk’e ve silah arkadaşlarına bizlere bu günleri yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu seneye çok güzel başladık. Üniversiteli öğrenci sayısını artırarak 10 çocuğumuza burs veriyoruz. Geçen yılki burs miktarlarını ikiye katladık. Aynı zamanda iki lise öğrencimizin de bursları devam ettiriyoruz. Ayrıca bir çocuğumuzun da öğle yemeğini karşılıyoruz. Bunların haricinde Çölyaklı çocuklarımız var, onların erzak yardımları devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim yılı okulların açılması nedeniyle ilkokul bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencisi bazı çocuklarımıza kırtasiye, çanta, kalem kutusu, defteri, kalemi ve boyası gibi bazı okul ihtiyaçlarını paketler hazırlayarak verildi. Çocuklarımızın mutluluğunu görmenizi isterdim” dedi.