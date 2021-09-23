Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Üniversite, ilanla duyurduğu Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
- Müracaat etmek isteyenlerin 23.09.2021 tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari bilimler ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Dekanlıkları.
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