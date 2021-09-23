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Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Üniversite, ilanla duyurduğu Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 13:44:00 -
Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

- Müracaat etmek isteyenlerin 23.09.2021 tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari bilimler ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Dekanlıkları.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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