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Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ekonomi

Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 14:38:00 -
Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türk-Alman Üniversitesi “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  açıktan  veya  yeniden  atama  yoluyla,  2547  sayılı  Kanunun  50/d  Maddesi  uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.

İlan Tarihi                          : 22.04.2022
Son Başvuru Tarihi            : 06.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi   : 11.05.2022
Sınava Giriş Tarihi             : 13.05.2022
Sonuçların Açıklama          : 18.05.2022 

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