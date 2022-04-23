Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim elemanı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türk-Alman Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.
İlan Tarihi : 22.04.2022
Son Başvuru Tarihi : 06.05.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.05.2022
Sınava Giriş Tarihi : 13.05.2022
Sonuçların Açıklama : 18.05.2022
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