Turizmde işler yoluna giriyor

Danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin ‘Turizm Sektörü Değerlendirmesi’ raporu ilerisi için umut veriyor. Rapora göre sektörde büyüme 2017’de kaydedilen toparlanmanın ardından ivmelenerek devam ediyor.

Turizmin Türkiye’nin milli gelirine katkısının 2018’de 36,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2017’de bu rakam 26,1 milyar dolar seviyesindeydi. Turizm gelirlerinin ise bu yıl bir önceki yıla nispeten yüzde 11,3 yükseliş göstereceği öngörülüyor.

Turist sayısında 40 milyona dair

Konaklama, yolcu transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler tarafından gerçekleştirilen harcamaların dâhil olduğu sermaye yatırımlarının ise 2018’de bir önceki yıla nazaran yüzde 9,2 artarak 22,4 milyar dolara dayanacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin dünyanın en önemli 10 turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çekilen EY’nin raporunda Türkiye’ye gelen turist sayısının 2018 yılında 38 milyonu, 2022 yılında ise 55 milyonu aşacağı belirtiliyor.

Gelirler yüzde 11,3 artacak

Raporda turizm sektöründe 2017 yılındaki olumlu seyrin, ulaşım, otel ve havalimanı yatırımlarının rolü ile ivmelendiğine işaret edilerek, “Turizm gelirleri bu yıl, bir önceki yıla göre yüzde 11,3 yükseliş gösterecek” ifadesine yer veriliyor.