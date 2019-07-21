0553 313 94 23

"Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz"

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da bu yıl gelen turist sayısının 6 milyon 914 bin 909'e ulaşması sektörü hareketlendirdi- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:- "Her gün rekor haberiyle güne başlıyoruz. Bir günde 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların günlük yolcu rekoru kırıldı. Böyle devam ederse Antalya'da 16 milyon yabancı turist hedefimizi geçeceğiz"- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:- "Günlük rekorlar önemli. Öngörümüze paralel gerçekleşiyor. Bu sene çift haneli yüzde 10-15 arası bir büyüme bekliyorduk. Öngörümüz doğrultusunda devam ediyor"

21 Temmuz 2019 Pazar 11:00
"Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz"

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Dünyanın birçok ülkesinden misafirleri ağırlayan Antalya'ya, bu yıl şu ana kadar 6 milyon 914 bin 909 yabancı turist geldi.

Lüks otellerinin yanı sıra bakir koyları, denizi, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ağırladığı turist bakımından "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, gelen yabancı turist sayısında günlük rakamlardaki rekorlarla da ön plana çıkıyor.

Antalya'da günlük yolcu girişinde ilk rekor 8 Haziran'da 85 bin 205 yabancı turistle kırıldı. Bu rakama göre, 2018'e oranla bu yıl aylık yüzde 17'lik artışla 570 bin 422 kişi, yıllık yüzde 18 artışla 3 milyon 870 bin 211 kişi Antalya'ya geldi.

Günlük 86 bin 308 yabancı turistin giriş yaptığı kentte 22 Haziran'da ikinci rekor, 29 Haziran'da da 90 bin 989 yabancı turistle üçüncü rekor kırıldı.

Antalya'da, 14 Temmuz'da 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların en yüksek günlük turist sayısına ulaşıldı.

Bu yıl ocak ayından 18 Temmuz'a kadar Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 6 milyon 914 bin 909 yabancı turist geldi. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısında yüzde 16 artış yaşandı.

Türkiye'ye önemli döviz girdisi sağlayan turizmde hem turist sayısının artması hem de turist başına gelirin artması için çalışmalar sürdürülüyor.

- "Rekorların yanında sürdürülebilir turizm çok önemli"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sezonuna yıl başında büyüyerek girdiklerini, şu ana kadar olan sürecin de planladıkları gibi geçtiğini söyledi.

Antalya için gelen turist sayılarının anlamlı olduğuna dikkati çeken Atmaca, "Her gün rekor haberiyle güne başlıyoruz. Bir günde 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların günlük yolcu rekoru kırıldı. Böyle devam ederse Antalya'da 16 milyon yabancı turist hedefimizi geçeceğiz. Rekorların yanında sürdürülebilir turizm çok önemli. Bir günde 96 bin yerine gelen turist sayısını her gün 90 bine yayabilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Rusya ve Avrupa pazarında durumun iyi olduğunu, bunun yanında tüm pazarlarda artış kaydedildiğini aktaran Atmaca, yaz tatili dolayısıyla iç pazarda da hareketlilik yaşandığını ifade etti.

Kurban Bayramı'nda tatilin 9 güne çıkarılması yönündeki taleplerinin devam ettiğini vurgulayan Atmaca, "İç pazar için erken rezervasyon çok önemli. Bunun için blok tatillerin önceden açıklanması gerekiyor. Tüketici tatilini doğru planlayıp, kasım ve nisan arasında tatilini alırsa yüzde 40-50'lere varan indirimlerden yararlanıyor." dedi.

- "Rusya pazarında 5 milyon bandını geçeceğiz"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da turizmde beklentileriyle paralel bir büyüme sezonunun devam ettiğini bildirdi.

Temmuz, ağustos ve eylül rakamlarının da beklentilerine paralel geçmesi halinde yıl sonunda güzel bir büyüme yakalayacaklarını anlatan Yağcı, Rusya'dan gelen turist sayısında bu sezon arzu edilenin gerçekleştiğini dile getirdi.

Yağcı, "Geçen yıl Antalya'da 4 milyon 800 bin Rus'u ağırladık. Rusya pazarında bu sene de yüzde 5 ile 10 arasında bir büyümenin olacağını öngörüyoruz. Rusya pazarında 5 milyon bandını geçerek, Antalya'da çok ciddi bir başarı yakalamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Turizmin ülkenin en önemli sektörlerinden olduğunu belirten Yağcı, Türkiye'nin turizm alanında her geçen yıl geliştiğini, dünyada marka ülkelerden olduğunu anlattı. Yağcı, "Günlük rekorlar önemli. Öngörümüze paralel gerçekleşiyor. Bu sene çift haneli yüzde 10-15 arası bir büyüme bekliyorduk. Öngörümüz doğrultusunda devam ediyor." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:00
  1. AKTOB
  2. Erkan Yağcı
  3. POYD
  4. Ülkay Atmaca

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan’da Acil Afet Durum Planı toplantısı yapıldı
    1. Ardahan’da Acil Afet Durum Planı..
    2. Hindistan’daki selde ölü sayısı 150’yi..
    3. Film gibi hırsızlık kamerada
    4. Buldan ve Güney’de günde 50 ton atık..
    5. E.Y Malatyaspor - Olimpija Ljubljana..
    6. Yaşlılara "güneş çarpması" uyarıları
    7. Hamarat ellerden Adıyaman turizmine..
    8. Hilmi Güler, Avrupa Konseyi Meclis..
    9. "Turizmde her güne rekor haberiyle..
    10. İş dünyası, şirket borçlarını..
    11. TMO’ya kuru üzüm talebi
    12. Çocuklarda yaz hastalıkları
    13. Kollarda oluşan sarkmalara dikkat
    14. Terhisini beklerken ölüm haberi geldi
    15. Banyoda baygın bulunan zabıta hayatını..
    16. Tekerlekli seyyar hayat ucuza geliyor!..
    17. Balıkesir’de uyuşturucu ve silah..
    18. Tekvandocular durmak bilmiyor
    19. Vali Su, Çamlıyayla’da incelemelerde..
    20. Başkan Soyer’den "Birlikte güçlüyüz"..
    21. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu
    22. İnternetten indirimli kurban satışı..
    23. İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri..
    24. Erdek’te çöplük yangını korkuttu
    25. TRT’den 23 Temmuz konseri
    26. Mahrez'den darbecilere tarihi tavır!..
    27. Ömer Çam’dan bir başarı daha
    28. İran'ın Pakistan sınırında çatışma
    29. Yumurta üreticileri kesim desteği..
    30. Kopuz: ‘Yenilikçi yaklaşımları..
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...