Turizmciler 2022'den umutlu

Yeni Akit Ankara

Türkiye’nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi ihtisas fuarları 32. ANFAŞ Hotel Equıpment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 28. ANFAŞ Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, eş zamanlı olarak 18-21 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya’da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. 600’den fazla katılımcı firma ve 3 binin üzerinde markanın katıldığı HORECA fuarları, sektörün geleceğini gündeme taşıyan önemli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. HOTED (Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği) tarafından ‘Sektörün Başlıca Sorunları’ başlığı ile düzenlenen panelde turizmin geleceği masaya yatırıldı. HOTED Onursal Başkanı ve Baş Danışmanı Hakan Halit Yeni’nin moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Servet Şakiroğlu, Konaklı Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, POYD (Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı) Başkanı Ülkay Atmaca ve Alba Hotels Genel Müdürü Selim Soylu’nun konuşmacı olarak yer aldı. Panelde ilk olarak pandemi sonrası 2022 yılına dair turizm beklentileri ve hedefleri tartışıldı.

“Turizmde 2021 yılı rakamlarının üzerinde bir sezon bekliyoruz”

Panelde ilk sözü alan Alba Hotels Genel Müdürü Selim Soylu, COVID-19 pandemisinin sıra dışı bir kriz olduğuna dikkat çekerek, 2022 yılına dair hedef ve rakam vermenin güç olduğuna vurgu yaptı. “2022’ye dair beklenti tahmini vermek için nereden bakacağımız önemli?” diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer hedefimizi rekorlarla geçen 2019 yılına göre koyacak olursak hata yaparız. Aynı şekilde yine pandemi koşulları ile geçen 2021 sezonuna bakacak olursak da aynı hataya düşeriz. Bilim insanlarının yaptığı öngörülere göre; virüsün etkisinin azalacağı gerçeği önümüzde duruyor. Bu bilgi ışığında koşullarda ekstra bir değişme olmaz ise bu yıl; turizmde 2019 sezonunu altında ama 2021 yılının da üzerinde bir sezon bekliyorum” dedi.

“2022’ye çok iyi bir başlangıç yaptık”

Sadece ülkemizin değil dünyanın da deneyimlemediği bir pandemi sürecinde turizmi yaşadıklarını belirten POYD Genel Başkanı Ülkay Atmaca; Bu süreçte büyük kayıplar yaşansa da böyle bir dönemde turizm faaliyetlerini sürdürerek; turist ağırlamaya devam etmenin ve ayakta kalmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti. “Güvenli Turizm Sertifikası” kavramı sayesinde Türkiye’nin 2020’yi 9 milyonun üstünde bir rakamla kapadığını hatırlatan Atmaca; “ Bu sertifika sayesinde, kısa sürede tüm önlemleri alarak, tanıtım çalışmalarımızı ana turizm pazarlarımızda yaptık ve hemen akabinde de uçuşlar başladı. Bu da 2020’yi beklenenden daha az hasarla atlatmamızı sağladı. Benim 2022 yılı için ümidim fazla, özellikle 2020 ve 2021’deki tatil beklentilerini pandemi nedeniyle gerçekleştiremeyen kitlenin ülkemize yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bugün Antalya’da 4 otel açıldı, 150’den fazla açık otelimiz var. Kısaca, 2022’ye bence çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok büyük ve spesifik bir kriz olmazsa 2019’daki tarihi başarıya yakın bir sezonun 2022’de bizi beklediğini öngörüyorum” dedi.

“Dövizdeki yükseliş, turist sayısına katkı verecektir”

2019 yılındaki rakamlara yakın bir sezonunun 2022’de gerçekleşeceğini öngörenlerden biri de Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı ve aynı zamanda ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Servet Şakiroğlu oldu. Panelde konuşan Şakiroğlu özellikle döviz kaynaklı TL’nin değer kaybının ülkemize olan rağbeti arttıracağını belirtti. Şakiroğlu ayrıca; “ TL’deki kaybımız özellikle AB pazarından bize turist olarak yansıyacaktır. Maalesef kahve fiyatlarına gelen konaklama fiyatlarının olduğu bir döneme girdik. Bu nedenle 2022’de sayısal olarak 2019’a yakın bir rakamı ben de öngörüyorum” dedi.

“Jeopolitik, siyasi ve komşu ülkeler kaynaklı bir kriz olmazsa sezon iyi geçer”

AB ülkeleri ve Rusya’dan 2022 yılında daha çok turist geleceğini belirten Konaklı Turistik İşletmeciler Birliği Başkanı ve aynı zamanda ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan; “Türkiye çok özel bir jeopolitik konumda olan bir ülke. Etrafımızda her an dengeler değişebiliyor. Bu nedenle siyasi ve jeopolitik kaynaklı bir sorun yaşamaz isek 2022 yılı ülkemiz için ciddi anlamda iyileşme ve umut vadeden bir yıl olarak geçecektir” dedi. 2022’ye ait sektör beklentilerinin ardından panelin ikinci bölümünde sektörün yaşadığı en büyük sorunlar masaya yatırıldı.

“Turizm çalışanları hak ettiği ücreti alamıyorlar”

Panel moderatörü HOTED Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, ‘Kalifiye eleman sorunu, çalışanların sektöre olan güven problemi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve iş gücü eksikliği’ konularını gündeme getirerek, panelistlere bu sorunlar hakkında görüş ve çözüm önerilerini sordu. Türkiye’nin hizmet sektöründe çok başarılı olduğunu bunun da Türk insanının gücü olduğuna vurgu yapan ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Servet Şakiroğlu, turizm emekçilerinin hak ettiği ücreti alamadığına dikkat çekti. Şakiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Maalesef turizm sektöründe çalışan emekçilerimize yeterince tatmin eden ücretler veremiyoruz. Bu da kalifiye eleman problemini, her sezon öncesi önümüze çıkarıyor. Çünkü bizim sektörümüzde kalifiye bir elemanın yetişmesi 3-5 yıl sürüyor. Sonrasında ücret azlığı ya da 6 aylık sezon sonrası iş çıkarımı gibi gerekçeler sonrası geri dönüşlerde istenilen profesyonellikte eleman bulamıyoruz. Sektör tecrübesi olmayan insanları bünyemize almak zorunda kalıyoruz. Bu hem bizi hem de ülke turizmini kötü etkiliyor. Bunun bir planlama içinde yapılması gerekiyor. Bu planın başında da yatak arzının durdurulması gerekiyor. Çok fazla otel olunca kalite düşüyor. Yenileme dışında otellere bir sınırlama getirilmeli” dedi.

“Pandemi ile kaliteli personel sektörü terk etti”

Pandeminin sektörlerine yara verdiği en büyük alanın kalifiye eleman noktasında olduğuna vurgu yapan ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, “2019 sonrası neredeyse 2.5 yıl işsiz kalan bir kesimden bahsediyoruz. Bu insanlar haklı olarak başka sektörlere kaydılar. 4 yıldızlı bir otelin müdürlüğünü yapan kişiler marketlerde asgari ücrete çalışır durumda” dedi.

“Z kuşağı sektöre sıcak bakmıyor”

Turizm sezonunda kaliteli personel bulmanın ötesinde, çalıştıracak eleman bulmakta zorlandıklarını belirten POYD Genel Başkanı Ülkay Atmaca, pandemi koşulları sonrası sektöre olan soğumanın arttığına değindi. Atmaca sözlerini şöyle noktaladı: “Artık 12 ay maaş garantisi, servis, lojman sunmak da bir şey ifade etmez halde. Z kuşağının sektöre yaklaşımı ve ilgisi de neredeyse yok. Bu ülke için ciddi sorun. Çok başarılı oteller yapıp içini başarılı personellerle dolduramadığınız sürece kaliteli turizmden bahsetmemiz mümkün değil. Acil olarak yol haritası çıkartılması lazım. Ben ülkemizde istihdam sorunu varken yabancı işçi çözümüne de sıcak bakmıyorum. Ama yönetenlerin bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü turizm emekçilerimizi hızla kaybediyoruz.”

“Güven, en büyük sorunumuz”

Pandemi sürecinin en büyük zararının ‘Güven’ konusunda olduğuna dikkat çeken Alba Hotels Genel Müdürü Selim Soylu, sürdürülebilirlik konusunda sektörün sürekli kan kaybettiğini belirtti. Kar marjları düşmesine rağmen işletmecilerin bu sorunu kırmak için turizm emekçilerinin maaşlarını iyileştirmede önemli bir artı katkı sağlayacağını belirten Soylu, sözlerini şöyle devam etti: “İşverenin artık bakış açısını değiştirmesi gerek, çünkü sektöre güvenmeyen bir kitle var artık karşımızda. Bu güveni sağlamak için ücretlerin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kapalı olan dönemlerde turizm emekçilerine ciddi destek verilmesi gerekiyor. Devletimizin de bu noktada kararlı ve emin adımlar atması şart. Aksi aldı kalifiye personel konusunda her geçen gün zora giden bir turizm sarmalına doğru ilerliyoruz.”