Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun açılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, Rusya’nın uçuş yasağı kararı ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Peki, turizm sezonunun açılacağı tarih belli mi? Turizm sezonu ne zaman açılır?

Turizm sezonu ne zaman açılır?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun açılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, söz konusu tarihe ilişkin "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Uçuş Yasağı Kararı ile ilgili açıklamasında, kararın etkilerini bu hafta itibarıyla görmeye başlayacaklarını belirtti. Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağı tarihinin erkene çekilme ihtimalinin olduğunu belirten Bakan Ersoy, turist sayısında 500 bine yakın düşüş olabileceğini ve yaz rezervasyonlarında sıkıntı olmadığını ifade etti.