Turizm sektörü rekor kırdı! Ülkeye 23.7 milyar dolar girdi

TÜİK verilerine göre, turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 875 milyon 518 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 15,9'u Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ikinci çeyrek ve 6 aylık turizm hareketlerine dair bilgilendirmede bulundu.

Bakan Ersoy, açıklanan veriler ışığında, turizmde 2024'de 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar hedefi doğrultusunda ilerlendiğini belirtti.

ALTI AYDA TÜRKİYE'YE 26,1 MİLYON ZİYARETÇİ GELDİ

Ersoy'un aktardığı bilgilere göre, 2024'ün ilk altı ayında turizmden 23 milyon 660 bin 318 dolarlık gelir elde edildi ve 26 milyon 137 bin ziyaretçi turizm amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti.

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EN FAZLA TURİST RUSYA FEDERASYONU'NDAN

Türkiye'ye en fazla Rusya Federasyonu'ndan turist geldiğini belirten Bakan Ersoy, ortalama kalış sürelerinin 10,1 olduğunu belirtti.

Rusya'yı, Almanya ve Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler takip etti.

"KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEF İLE UYUMLU"

Kişi başı gelirin en çok üzerinde durulduğunu belirten Ersoy, yabancı turistte 80 dolardan 109 dolara çıktığını görüldüğünü ve yerli yabancı turist toplam 98 dolar olarak gerçekleştiğini belirterek "Yıl sonu 103 dolar hedefi ile uyumlu bir gelişme olduğunu görüyoruz." açıklamasını yaptı.

KARİYE CAMİİ TURİSTLERE ÜCRETLİ OLACAK

Bakan Ersoy, Kariye Camii'nin, cuma günleri dışında hem ziyaret hem de ibadete açık olacağını ve 19 Ağustos itibarıyla da camiye turistik ziyaretler 20 euro olacağını belirtti.

"TURİZM TESİSLERİ GELİŞTİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarında turizm tesislerinde yaşanan gelişmelerden söz ederek, Türkiye genelinde gerçekleşen Kültür Yolu Festivali hakkında da bilgi paylaştı.