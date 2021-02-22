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Ekonomi Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı
Ekonomi

Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı

Turizm sektöründe küresel salgın sürecinde önemi artan iç pazarda bu yıl daha fazla hareketlilik bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:09:00 -
Turizm sektörü iç pazara yoğunlaştı

Antalyalı otelcilerce yerli tatilci çekmek için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde hareketliliğin nisanda başlayacağını vurgulayarak, şunları ifade etti: “İç pazarın Ramazan Bayramı’nda hareketleneceğini düşünüyoruz. Turizmin en vazgeçilmez dinamiği iç pazar. Şu anda da Türk misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. İnsanlar bir yıldır Antalya’ya gelemedi, denize giremedi, alışkanlıklarını yerine getiremedi. Tatille ilgili çok ciddi açlık söz konusu. Aldığımız önlemler, geçen yılki misafirlerin çok mutlu ayrılmaları, bu yıla ilişkin beklentilerimizi artırıyor. İyi bir sezon bekliyoruz.”

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