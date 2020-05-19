  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 Milyon yazılımcı projesine nasıl kayıt olunur? Yazılımcı projesi hangi sitede?

Hamaney'den İsrail'e karşı silahlanma çağrısı

AUZEF çevrimiçi (online) deneme sınavına nasıl girilir?

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Fedakar 112 personeli Kovid-19'dan "dezenfeksiyon bariyeri" ile korunuyor
için kalan
Aktüel

Turizm merkezi Kaş’ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya’nın Kaş ilçesindeki meydan ve evlerde coşkuyla kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:02:18 -
Turizm merkezi Kaş’ta balkonlardan İstiklal Marşı okundu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya’nın Kaş ilçesindeki meydan ve evlerde coşkuyla kutlandı.


Kaş ilçesinde vatandaşlar 19.19’da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu. İlçede saatler 19.19’u gösterdiğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı önünde jandarma, emniyet, sahil güvenlik komutanlığı ve Kaş Belediyesi zabıta ekipleri ile vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.


Cumhuriyet Meydanı’nda ve evlerde İstiklal Marşı okundu. Polis arabalarından ve Kaş Limanı’ndaki teknelerden siren sesleri duyuldu. Belediye hoparlöründen Gençlik Marşı çalındı. Öte yandan, Kaş Belediyesi tarafından 19 Mayıs nedeniyle ilçe merkezi ve 54 mahallede gençlere tişört hediye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı