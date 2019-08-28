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Turistler Bilecik'e hayran kaldı!

BEBKA ve THY iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında Güney Kore'den gelen 30 kişilik grup, Bilecik'in Osmaneli ilçesini gezdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:34
Turistler Bilecik'e hayran kaldı!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında Güney Kore'den gelen 30 kişilik grup, Bilecik'in Osmaneli ilçesini gezdi.

İlçenin tarihi konaklarını ziyaret ederek eski eserleri inceleyen turistler, Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezinde Romalılar döneminden kalan Lefke bezi dokuma atölyesine de uğradı.

Güney Kore'de sosyal medyada seyahat öyküleri yazan 24 yaşındaki Hyun Younjung, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve özellikle Bilecik'i çok sevdiğini söyledi.

Younjung, ''Geleneksel Osmanlı evlerini çok beğendim. Türkiye'nin en güzel yeri olduğunu düşünüyorum. Doğası ve havası çok güzel. Daha önce ayva lokumu yemiştim, çok tatlı gelmişti. Burada tekrar yiyince harika bir tat olduğunu tekrar gördüm'' dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin de bu grubun, ilçeye gelecek yabancı turistler için öncü olduğunu dile getirdi.

Güney Korelilerin, inceleme amaçlı geldiğini aktaran Şahin, "Özellikle ilçemizin yeşil dokusuna ve tarihi konaklarına hayran kaldılar. Bu güzel bir başlangıç oldu. İnşallah Osmaneli dışarından gelen turist grupları ile daha çok tanışacak.'' diye konuştu.

Ülkelerine döndüklerinde ayva lokumunu tanıtacaklarını belirten konuklar, daha sonra Bursa'nın İznik ilçesine geçti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:34
  1. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. Güney Kore
  4. Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi
  5. Lefke

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