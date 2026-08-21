Her evin bahçesinde kabir var 105 yıldır şehitlerle yaşıyorlar

Bu savaş, İkiztepe’de başladı. Yunanlılar, 22 gün-22 gece bu köyde kaldılar. Vücut vücuda çarpışmalar olmuş. Bu köy, savaşıyla anılan bir köydür. Atatürk'ün söylediği bir söz var. ‘Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır.’ İşte bu söz, bu köyde söylenmiştir. Atatürk, manevrası yüksek olan bir askermiş. Bu köyde çok şeyleri var. Çok şükür bizleri de kurtarmış. Yurt dışından çok gelen var. Özellikle Yunanlılar da çok geliyor. Hemen hemen bu yıl 20 tane Yunan ziyaretçi geldi" şeklinde konuştu.