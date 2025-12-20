Turistik alanlara giriş ücreti geliyor! Dünyaca ünlü çeşmeyi görmek için para ödeyecekler

İtalya’nın başkenti Roma’da turizm politikalarında önemli bir değişikliğe gidiliyor. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, 1 Şubat'tan itibaren aralarında başkentin simge yapılarından Trevi Çeşmesi'nin de bulunduğu 6 turistik destinasyonu ziyaret için giriş ücreti ödenmesinin gerekeceğini açıkladı.

Romalılar uygulamadan muaf

Gualtieri, düzenlediği basın toplantısında, Trevi Çeşmesi'ne girişin ücretli olacağına ilişkin haberlere açıklık getirdi.

Turistler için bazı anıt ve müzelerin yeni yılda biletli hale geleceğini belirten Gualtieri, "Daha önce ücretsiz olan 6 anıt ve müze için turistlerden ücretli bilet alınacak. Trevi Çeşmesi (sadece havuzun önünden geçiş için), Maxentius Villası, Napolyon Müzesi, Carlo Baracco Müzesi, Pilotti Müzesi ve Canonica Müzesi için 2 avroluk bilet ödenecek." dedi.

Romalıların ise bu uygulamadan muaf olacağını dile getiren Gualtieri, "Roma'daki tüm müzeler ve anıtlar, 1 Şubat'tan itibaren Romalılar ve Roma şehri sakinleri için tamamen ücretsiz olacak." şeklinde konuştu.

"Yılda 6,5 ​​milyon avro gelir sağlayacağımızı tahmin ediyoruz." diyen Gualtieri, bu tahmini tarihi çeşmede yılbaşında devreye aldıkları sınırlı erişim uygulaması sayesinde yapabildiklerini söyledi.

Son bir yılda 9 milyon turist ağırladıkları ve çeşmeyi günde ortalama 30 ile 70 bin arasında turistin ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Gualtieri, sadece saat 22.00 ile 09.00 saatleri arasında turistler için ücretsiz olacağını sözlerine ekledi.

Giriş ücreti alınacak yerlerden biri de İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'nın müzeye dönüştürülen evi olacak.

Canonica Müzesi'nde ünlü heykeltıraşın Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’ye gelerek yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerinin yanı sıra İstanbul Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı ve İzmir Cumhuriyet Anıtı gibi eserlerinin örnek ve ilk taslakları da bulunuyor.

İlk kez geçen yıl gündeme gelmişti

Tarihi yapıya aşırı ilgi nedeniyle yoğun kalabalıkların önüne geçmek için bilet sisteminin getirilmesi fikri, ilk kez geçen yıl gündeme gelmişti.

Fikir, kamuoyunda sıkça tartışılmış ancak Roma Belediyesi, bu konuda karar almamıştı.

Trevi Çeşmesi, Ekim-Aralık 2024'te kapsamlı restorasyondan geçirildikten sonra Roma Belediyesi, bilet uygulaması getirmemiş ancak ocak ayından itibaren çeşme önünde sınırlı erişim uygulamasıyla aynı anda sadece 400 ziyaretçinin girmesine imkan tanıyan sistemi başlatmıştı.

Dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra ara ara iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan geç barok tarzdaki ünlü çeşme, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Pek çok romantik filmin çekildiği tarihi çeşme, bu sebeple "Aşk Çeşmesi" olarak da biliniyor.