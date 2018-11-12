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Turisti dolandıran ve taciz eden taksici için ibretlik karar!

İstanbul'da, bir turistin kendisini dolandırdığı  iddiasıyla şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan taksici Birol T. (33) "basit  cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:30
Turisti dolandıran ve taciz eden taksici için ibretlik karar!

Şişli'de Tayland uyruklu turist kadından fazla para aldığı ve taciz  ettiği iddia edilen taksici Birol T, emniyetteki işlemlerinin ardından  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Birol T. tutuklanma talebiyle  hakimliğe sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Birol  T, "basit cinsel saldırı ve dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Adliyeden çıkarıldığı sırada görüntülenen şüpheli, kendisine  yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın  organlarında "Turisti Dolandıran Taksici" başlığıyla yer alan haberler üzerine  "34 TEH 13" plakalı araç sürücüsü Birol T'nin İstanbul'da sivil trafik  ekiplerince gözaltına alındığı belirtilmişti. Kontrollerde, Birol T'nin "çalışma  ruhsatının bulunmadığı" ve "sürücü belgesi geçici olarak geri alınmışken araç  kullandığı"nın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kusurlarının yanı sıra  yolcu taşırken "taksimetre de kullanmaması" nedeniyle Birol T'ye toplam 3 bin 508  lira para cezası kesildiği kaydedilmişti. Açıklamada, aracın trafikten men  edildiği, sürücü Birol T'nin adli işlemler yapılmak üzere Beşiktaş Polis  Merkezine teslim edildiği belirtilmişti.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:30
  1. İstanbul
  2. Turisti Dolandıran Taksici
  3. Şişli
  4. taksici
  5. taylandlı turist

YORUM YAZ

  • Ünal erisÜnal eris44 dk önce
    İşte bu olaylar çok ve taksiciye hiç bir denetim yok, kadınlar yalnız taksiye binmeye korkuyor, eşim daha önce takside taciz edilmiştaksiciler esnaf odası başkanı söyledim Emniyete söyledim sonuç yok, bunun için Uber yada A taksi olsun, taksi Tekeli kalksın, 50 defa taksiye alinmadim, trafik varmış, devriyeymis bir sürü yalan.Devlet taksi tekelini kaldırmalı Takside bir Fetodur bu ülkede
  • AlperAlper47 dk önce
    Turisti soyana ceza ama o kadar vergi kaçakcısı var ki,maliye bunları benden daha iyi biliyor ama ses çıkarmıyor.
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