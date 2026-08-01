  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'ın Amerikancılıkla suçladığı Ahmed Şara'dan tarihi kapak: 'Biz, Irak'a Amerikan tanklarının sırtında giren İran değiliz' CHP'nin İş Bankası yetkisi değişecek mi? Okan Müderrisoğlu'ndan çok konuşulacak formül! "Parti ile banka yan yana olmamalı" Kerkük petrollerindeki ortak olduk! Enerjide tam bağımsız Türkiye: Rotayı Berat Albayrak çizmişti Alevler kilometrelerce uzaktan görüldü! 8 bin metrekareden fazla alan küle döndü Katil Putin'in cani ordusu Kiev'i vurdu: 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti RAMS Park’ta unutulmaz anlar! 50 bin gencin salavatları yeri göğü böyle inletti 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu... Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen son FETÖ'cü de yakalandı! "Baba ocağı dediniz, ihanet ettiniz. Silivri uşağına boyun eğmeyin" Yeni Parti’ye 1 liralık bağış Melih Gökçek bağış yaptı Helal ve haramı hatırladılar! Karahasanoğlu’ndan Özgür Özel’e zor sorular Markette çocuğa dehşeti yaşattı! Vicdansız saldırgan gözaltında
Gündem Turisti de vatandaşı da kazıklamaya kalktı: Bir külah dondurmaya 550 TL isteyen işletmenin faaliyeti durduruldu
Gündem

Turisti de vatandaşı da kazıklamaya kalktı: Bir külah dondurmaya 550 TL isteyen işletmenin faaliyeti durduruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Turisti de vatandaşı da kazıklamaya kalktı: Bir külah dondurmaya 550 TL isteyen işletmenin faaliyeti durduruldu

Antalya'da bir külah dondurma için 10 euro (yaklaşık 550 TL) isteyen işletme, gelen şikayetlerin ardından mercek altına alındı. Yapılan denetimlerde fahiş fiyatın yanı sıra hijyen, çift etiket, hanutçuluk ve gürültü kirliliği gibi çok sayıda ihlal tespit edilince işletmenin faaliyetine son verildi.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da, haksız kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getiren açgözlülere karşı emniyet ve zabıta ekiplerimiz kanunların elverdiği en sert tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, seyyar bir dondurma tezgahında bir külah dondurmaya tam 10 euro (yaklaşık 550 lira) istendi.

Antalya'da seyyar dondurma ve meyve suyu satışı işletmesinin bir külah dondurma için 10 euro (yaklaşık 550 lira) talep ettiği iddiası üzerine harekete geçildi. Söz konusu işletme, yapılan denetimlerde tespit edilen çok sayıda ihlal nedeniyle kapatıldı.

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çevreyi rahatsız eden gürültü kirliliği ve hanutçuluk yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, dondurma satın almak isteyen müşterilerden satış sırasında fahiş fiyat talep edildiği de belirlendi.

BİR KÜLAH DONDURMAYA 10 EURO İSTENDİ

Denetim sürecini başlatan olayda ise bir müşteriden bir külah dondurma için 10 euro talep edildiği, müşterinin itirazı üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığı ve olayın Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğüne şikâyet edildiği belirtildi.

Şikâyet üzerine ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmede hijyen, temizlik ve çift etiket kullanımıyla ilgili mevzuata aykırılıklar ortaya çıktı.

İŞLETME KAPATILDI

Muratpaşa Kaymakamlığı, tespit edilen ihlaller ile ticari faaliyetlerin mevzuata uygun ve güven esasına dayalı şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla söz konusu seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesinin faaliyetine son verildiğini duyurdu.

Antalya'da atölyede feci ölüm!
Antalya'da atölyede feci ölüm!

Yerel

Antalya'da atölyede feci ölüm!

Doktorların ölür dediği İngiliz Antalya’da sağlığına kavuştu
Doktorların ölür dediği İngiliz Antalya’da sağlığına kavuştu

Sağlık

Doktorların ölür dediği İngiliz Antalya’da sağlığına kavuştu

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kürek sörfü kabusa döndü! Antalya açıklarında can pazarı
Kürek sörfü kabusa döndü! Antalya açıklarında can pazarı

Aktüel

Kürek sörfü kabusa döndü! Antalya açıklarında can pazarı

Muğla’daki yangın büyüyor! Antalya yolu ulaşıma kapatıldı
Muğla’daki yangın büyüyor! Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

Gündem

Muğla’daki yangın büyüyor! Antalya yolu ulaşıma kapatıldı

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Yerel

Antalya'daki orman yangınları kontrol altına alındı

T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi İlanlar

T.C. ANTALYA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. "Nezaket bunu gerektirmez" Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme
Gündem

Kimse kusura bakmasın. Ahmet Davutoğlu da kusura bakmasın.. “Nezaket bunu gerektirmez” Ali Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirme

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun parti siyasetini sonlandırma kararını değerle..
AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!
Dünya

AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!

Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemlerine yönelik şeffaflık ve risk faktörü yasasında yeni dönem 2 Ağustos'ta başlıyor. Yasa kapsamında kab..
Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş
Gündem

Haluk Levent’in ‘Ahbaplar’ı ifade veriyor! ‘Biz yaptık’ diyen eda ece de zırnık vermemiş

Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeden AK Parti’nin seçimlerde birinci olması nedeniyle depremzedeleri hedef alıp “Deprem bölgesine yaptığım..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23