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Turiste "terörist" diyen sözde taksiciyi tekme tokat dövdüler

Aracına binen Senegalli turiste yönelik sözleri ile gündeme gelen sözde taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti.

22 Mart 2019 Cuma 16:47

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda bir taksici aracına aldığı Senegalli turisti "Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek aşağıladı. Senegalli turist, kendisine hakaret eden ve fazla para isteyen taksiciyi kameraya kaydetti. Senegalli turist polise başvurarak taksiciden şikayetçi olmuştu.

Senegalli yolcuya yönelik sözleri ile gündeme gelen taksiciyi, çalıştığı taksi durağındaki şoförler darp etti.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden açıklama geldi

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, "Sözde taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan üslup, ifadeler, cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir.

Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. Kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.

Şikayete konu olan taksi sürücüsünün çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir ticari takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.

Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz" denildi.

Kooperatif açıkladı! Turiste "Terörist misin?" diyen 'sözde taksici' ihraç edildi

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:47
  1. İstanbul
  2. Atatürk
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Atatürk Havalimanı
  5. Senegal
  6. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi

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  • AMİN AMİN 37 dk önce
    DÖVENLERİN ELİ DERTGÖRMESİN AMİN

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