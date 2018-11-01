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Turist anne ile oğlunun parasını iç eden taksici enselendi

Sultanahmet'te taksisine binen İsveçli anne ile oğlunun parasını gasbeden taksici kıskıvrak enselendi.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:30
Turist anne ile oğlunun parasını iç eden taksici enselendi

İstanbul Sultanahmet’te 27 Ekim’de bindiği taksinin sürücüsü tarafından parasının zorla alındığını söyleyen İsveç uyruklu kadın O.M., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri İsveç uyruklu O.M.’nin Fatihte başlayıp, Şişli’ye kadar devam eden yolculuğuyla ilgili kamera çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda ekipler taksinin plakasını belirledi.

Taksiciyi tespit etti

Polis 30 Ekim’de araçta şoförlük yapan T.Ş., E.B. ve H.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, 5 bin İsveç kronu ve 300 eurosunun gasp edildiğini iddia edilen O.M.’yi, şüpheliyi teşhis etmesi için emniyete çağırdı. O.M., kendisini gasbeden taksici T.Ş.’yi tespit etti.

2'si serbest bırakıldı 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 taksiciden E.B. ve H.D. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüpheli taksici T.Ş. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsveç uyruklu O.M.’nin annesiyle taksiye binmesi güvenlik kameraları tarafından, şüpheli taksicinin adliyeye sevk edilmesi polis kameları tarafından görüntülendi.



Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 14:30
  1. İstanbul
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