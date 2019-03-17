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Turgutreis’te şölen gibi seçim ofisi açılışı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Turgutreis seçim ofisinin açılışını muhteşem bir kalabalıkla birlikte yaptı.

17 Mart 2019 Pazar 12:21
Turgutreis’te şölen gibi seçim ofisi açılışı

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Turgutreis seçim ofisinin açılışını muhteşem bir kalabalıkla birlikte yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı açılış, adeta şölene dönüştü.


CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Turgutreis seçim ofisinin açılışını coşkulu bir kalabalıkla birlikte yaptı. Turgutreis eski belediye binası önündeki miting alanında vatandaşlara seslenen Aras, Turgutreis konuşmasında, 1 Nisandan sonra Turgutreis’te hayata geçireceği projelerin müjdesini verdi. Seçim ofisi açılışına, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan’ın destek mesajları renk kattı. İmamoğlu “Ahmet Aras’la Bodrum dünyada hak ettiği yere gelecek, Bodrum kazanacak” derken, Özkan da “Yolun açık olsun Ahmet Başkan” diyerek Bodrum’u selamladı.


Bodrumlu sanatçı Reha Ergene’nin mini konseriyle başlayan seçim ofisi açılışı şölen havasında geçti. Bodrum Belediyesi meclis üyesi adayları ve CHP ilçe örgütünün tam kadro katıldığı açılışta konuşan Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras sorunlarıyla beraber büyüyen, dağları tepeleri, kıyıları işgal edilen Bodrum’u kurtarmak için yola çıktıklarını belirterek “Bodrum’da tertemiz bir sayfa açıyoruz. Bodrum 1 Nisandan sonra rantın değil, halkın belediyesi olacak” diye konuştu.


Bodrum’da dev gibi yatırımların başladığını müjdeleyen Ahmet Aras, bunlardan birinin de Turgutreis’e yapılacak atık su arıtma tesisi olduğunu söyledi. “Bugüne kadar ikinci planda kalan Bodrum’un en kalabalık nüfusa sahip mahallesi olan Turgutreis’i el üstünde tutacağım, bunun sözünü veriyorum.” diyen CHP Adayı Aras, vatandaşlara “1 Nisandan sonra biz susacağız, siz konuşacaksınız. Siz emredeceksiniz biz yapacağız.” diyerek seslendi. Aras, Turgutreis’e kapalı Pazar yeri, düğün salonu ve modern bir halk plajı kazandıracağını belirterek şöyle devam etti:


“Bir yandan altyapı sorununuz kalıcı olarak çözülürken, biz de belediye olarak Turgutreis’in çehresini düzelteceğiz. Çöp yığınları, bozuk yollar, kaldırımlar görmeyeceksiniz. Turgutreis’te çalışan kadınlarımız için belediye kreşi, gençlerimiz için kapalı spor salonları yapacağız. Çocuklarımız ve kadınlarımız için kültür ve sanat merkezi oluşturacağız. İslamhaneleri’nde yıllardır çözüm bulunamayan, ölümlü kazalara neden olan yol sorununu en kısa zamanda çözeceğiz. Çocuklar, orada lağım suları içinde oynuyorlar. Yine de bizden park, halı saha istiyorlar. Size söz veriyorum,İslamhaneleri’ni o lağım sularının içinde yaşatmayacağız. Peksimet’lilerin de gönlü hoş olsun. Oraya da hizmet götüreceğiz. Vatandaşın sağlığını tehdit eden sorunları çözdükten sonra Turgutreis’e güzel bir meydan ve çok güzel bir müze kazandıracağız.”


CHP Adayı Aras, Bodrum’da turizm sezonunu uzatmak için de kolları sıvadıklarını belirterek her mahalleye festival, fuar ve kongre gibi organizasyonlar kazandıracaklarını söyledi. “Halka dokunan belediyecilik yapacağız” diyen Aras, konuşmasında CHP örgütüne de seslenerek “Çok geç başladık, ama lider olarak devam ediyoruz. Hepinizle gurur duyuyorum. 31 Marta kadar gayretle çalışın, bizim dokunamadığımız kim varsa dokunun, bizi ve yapacaklarımızı anlatın” dedi.


Konuşmasının ardından halkla bir de selfie çeken Ahmet Aras, daha sonra CHP’nin meclis üyesi adayları ile birlikte halkı selamladı. Turgutreis seçim ofisinin kurdelasını ise CHP Muğla eski Milletvekili Akın Üstündağ, CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte kesen Ahmet Aras, kendisiyle selfie çekmek isteyenleri de kırmadı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:21
  1. sanat
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